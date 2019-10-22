Göreme Vadisi milli park olmaktan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı ve Göreme milli park olmaktan çıkarıldı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE

Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapadokya bölgesi Kalkolitik Dönemden beri devamlı yerleşim alanı oldu. Alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgar ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü kaya şekilleri ve kışın ılık, yazın serin olan ve bu nedenle her mevsim için uygun iç iklim koşulları taşıyan kayaya oyma mekanlardır.

Göreme, özellikle 7-13. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hristiyanların yerleşmesiyle Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline geldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer alıyor.

HIZLI TREN PROJESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Göreme geçen yıllarda Antalya-Kayseri hızlı tren hattının güzergahında olmasıyla gündeme gelmişti. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya'nın ortasından geçmesi planlanan demir yolu hattı, peri bacaları ve tarihi kaya kiliseleriyle ünlü Göreme Tarihi Milli Parkı ile Konya ve Antalya'da üç ayrı yaban hayatı koruma sahasını etkileyeceği belirtilmişti.