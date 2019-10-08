Halk plajları halka kapanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “tescil harici” taşınmazların da olduğu ve halen halk plajı olarak kullanılan sahilleri, 5 yıldızlı lüks otel yapımı için ihaleye çıkardı. Halka kapanıp, yerli ve yabancı otel sahiplerine verilecek sahillere en az 49 yıl vatandaşın girme imkanı kalmayacak.

ADRESE TESLİM GİBİ

Bakanlığın verdiği ihale ilanına göre, Antalya'nın Kemer Çamyuva, Göynük ve Tekirova turizm bölgelerinde 5 yıldızlı ve 500 ila bin yataklı otel yapmak isteyenlere devletin elindeki araziler tahsis edilecek. Antalya dışında da yine 5 yıldızlı olmak şartıyla Bodrum Gündoğan'da 550 yataklı, Sakarya Akyazı'da da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

İhale ilanında tahsis edilecek otellerin yatak kapasiteleriyle turizm bölgelerinin nokta atışı şeklinde tek tek ifade edilmesi, bu yerlere zaten daha önceden bazı yatırımcılardan teklif geldiği, bu yerlerin doğrudan tahsis yapılamaması nedeniyle de ihaleye çıkılmış olabileceği belirtiliyor.

Belirtilen şartlara uygun yatırımı yapacak olan yerli ve yabancı yatırımcıların en son 4 Kasım 2019 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

TESCİL HARİCİ YERLER

Bakanlığın Antalya Çamyuva ve Tekirova ile Bodrum Gündoğan Kızılburun mevkiinde yapılacak 5 yıldızlı otellere tahsis etmek için ihale açtığı 3 alanın da “devletin hüküm ve tasarrufu altında (DHTA) bulunan tescil harici taşınmaz” olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, ihale duyurusunun altındaki dip notta da yer aldı. Tekirova'daki alanın mülkiyetinin aynı zamanda ormana ait olduğu da bildirildi.

Halk denize nerede girecek?

Tekirova'da halkın denize girebildiği tek yer olan alanın bin yataklı otele tahsisini sağlayacak imar planı değişikliği geçen yıl yapılmıştı. Ancak yöre halkından toplanan 600 imzayla itiraz dilekçesi verilmiş, Tekirova Muhtarı Mustafa Barış da idare mahkemesine dava açmıştı. Tekirova'da 3 kilometrelik sahilde halkın kullanabildiği tek yerin 60 metre uzunluğundaki bu alan olduğu belirtilirken, halk plajının da otellere tahsis edilmesi halinde vatandaşın denize gireceği yer kalmayacak.