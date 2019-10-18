İBB, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinde elendi

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarını kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 4 Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıktı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın “caydırıcı olur” diyerek İBB'nin katılımını uygun bulmadığı ihaleye 4 teklif sunuldu.

İHALE OKÇULAR VAKFI'NIN ESKİ MÜDÜRÜNE VERİLDİ

İhalede sona Okçular Vakfı'nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapan eski İBB çalışanı 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder'e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den oluşan konsorsiyum kaldı.

TCDD’nin tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL olarak belirlediği ihalede 10 bin TL'lik sermayeye sahip Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif sundu. Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale komisyon başkanı, 15 gün içinde tarafları pazarlığa çağıracağını açıklayarak ihaleyi sonlandırdı.

İBB bu süre içinde Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teklifine itiraz etti. Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin teknik şartnamede yer alan “20 milyon TL'lik dijital ekipmana sahip olması” şartını “KDV dahil” olarak yerine getirebildiği, ancak bu rakama “KDV hariç” olarak ulaşılması gerektiği belirtilerek itiraz edildiği öğrenildi.

İBB PAZARLIĞA DAVET EDİLMEDİ

İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken bugün ihalenin yapıldığı, İBB'nin elenerek davet edilmediği öğrenildi. İhaleye tek başına davet edilen Hezarfen Danışmanlık'ın rakamı 350 bin liraya çıkardığı kaydedildi. İhale böylece Hezarfen Danışmanlık şirketine verilmiş oldu.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” dedi.