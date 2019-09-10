İBB’den ilk adım: Otobüs giriş-çıkış ücretlerine indirim yapıldı

İBB, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı devralması ile birlikte ilk icraatını gerçekleştirdi. Buna göre; 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs giriş-çıkış ücretlerine yüzde 40’a yakın bir indirim yapıldı. Daha önce otobüsçülerin 130 TL ödediği giriş-çıkış ücreti İBB’nin kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.

‘BU İNDİRİM BİLET FİYATLARINA YANSIMAZ’

Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Yönetim artık İBB’de … Otobüsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB’nin bu kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetlerimiz çok fazla arttı.” ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşaltılacağını açıklamıştı. Otogar’ın işletmecisi Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada belediye ile görüşme halinde olduklarını ifade etmiş ve otogarı boşaltacaklarını söylemişti.