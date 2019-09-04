İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyonu aştı

İcra dairelerinde halen 21 milyon 160 bin dosya olduğu da vurgulanan raporda şu bilgiler yer aldı:

TAKİBE DÜŞEN KREDİLER: Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler 28.6 milyar lira artarak 23 Ağustos itibarıyla 122.6 milyar lira oldu. Kredi stokunun yüzde 5.1 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 30.5'i buldu. Kredi kartı borcu 1 Ocak–23 Ağustos 2019 arasında 9.9 milyar lira artarak 528.11 milyar lira oldu. Bu borcun 416.4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 111.7 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklanıyor. Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.8 milyar lira daha artarak 23 Ağustos 2019 itibarıyla 21.5 milyar lira oldu.

BORÇ ÖDENEMİYOR: Ocak-Temmuz 2019 döneminde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı yüzde 13.1 oranında artarak 574 bin 212'ye çıktı. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı ise yüzde 31.1 oranında artarak 12.4 milyar liraya ulaştı. Ocak-Temmuz 2019 döneminde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı yüzde 13.1 oranında artarak 574 bin 212'ye kadar çıktı.