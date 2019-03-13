İflas eden Pamukkale Turizm faaliyetlerine devam edecek

Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale Turizm, yaşadığı nakit sıkıntısı nedeni ile 27 Ekim tarihinde konkordato talebinde bulunmuştu.

İFLAS KARARI VERİLMİŞTİ

Olumlu komiser raporu ve olumlu alacaklı görüşlerine rağmen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı Pamukkale AŞ’nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar vermişti. Kamuoyunda şok etkisi yaratan kararın ardından, yolcularından da büyük destek alan marka için tüm alacaklıların katıldığı “1. Alacaklılar Toplantısı” gerçekleşti.

ALACAKLILARIN YÜZDE 83’Ü ‘DEVAM’ DEDİ

462 alacaklıdan 442'sinin “Pamukkale Turizm kapanmasın” dediği toplantıda; %83 devam, %12 çekimser oy kullanıldı. Finans kuruluşlarının da olumsuz görüş bildirmediği toplantı sırasında şirketin mali durumunu düzeltmek amacı ile hazırladığı konkordato projesi kapsamında, son iki ay içerisinde şirketin 6 milyon TL kar ile süreci tamamlaması, mali sıkıntısını atlatabileceği yönünde önemli bir gösterge olarak kabul edildi.

ŞİRKET SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Seferlerine aynı şekilde devam eden şirket, daha önce İzmir 1. Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği iflas kararının; İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasını ve konkordato projesinin kabul edilmesini bekliyor.