İntiharlar küresel ekonomiyi vuruyor

Dünya genelinde artan intihar vakaları toplum yaşamını etkilemesinin yanı sıra, yetişmiş insan gücü kaybıyla da ekonomiye büyük zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre her yıl ortalama 800 bin kişi hayatına son veriyor. Her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiğini açıklayan WHO'ya göre, intihar vakaları gelişmiş ülkelerde en üst düzeye çıkıyor. İntihar vakalarının daha da artacağını ifade eden uzmanlara göre, 2020 yılında dünyadaki intihar vakalarının sayısı 1 milyonu aşacak.

Küresel çapta yaşanan şiddet olaylarının incelendiği Küresel Barış Endeksi'nde, yaşanan intihar olaylarının ekonomiye etkileri ele alındı. Endeksin verilerine göre, 2018 yılında çeşitli kategorilerde ele alınan şiddetin dünyaya maliyeti 14.1 trilyon dolar oldu. 2017'de bu rakam 14.6 trilyon dolardı. Şiddet kategorileri içinde en büyük tutara yaklaşık 5.7 trilyon dolar ile askeri harcamalar sahip oldu. Askeri harcamaların arkasından 4.3 trilyon dolarla devletlerin iç güvenlik harcamaları geldi. Üçüncü sıradaki cinayetlerin dünya ekonomisine faturası da 1.2 trilyon dolar oldu.

Şiddet kategorileri içinde dördüncü sırada yer alan özel güvenliğin ekonomiye etkisi ise 816 milyar dolara ulaştı. Özel güvenliğin arkasından intiharlar geldi. Geçen yıl yaşanan intiharların ekonomiye faturası 737 milyar dolar olurken, intiharların etkisinin silahlı çatışmalardan fazla olması dikkat çekti. Bu dönemde silahlı çatışmalar 672 milyar dolarlık etki yarattı.

BARIŞIN DA FATURASI VAR

Küresel Barış Endeksi'nde, barışın sağlanması ve sürdürülebilir olması için yapılan uğraşların da küresel ekonomiyi etkilediği görüldü. 2018'de barış inşa etmenin faturası 39.2 milyar dolar olurken, barışın devam etmesinin faturası da 24.8 milyar dolara ulaştı. Endeks verilerine göre terörün ekonomiye etkileri ise azaldı. 2018 yılında terörün ekonomiye etkisi 31.2 milyar dolar olurken, bir önceki yıl bu rakam 59.7 milyar dolardı.

Türkiye ‘durumu kötüye giden ülkeler' arasında

Türkiye, 2019 Küresel Barış Endeksi'nde bir önceki yıla göre üç sıra gerileyerek 163 ülke arasında 152'nci oldu. 2018'de Türkiye listenin 149'uncu sırasında yer almıştı. Türkiye, Nikaragua ve Yemen'le birlikte “durumu kötüleşen ülkeler” arasında yer aldı. Endekse göre İzlanda, 11'inci kez üst üste iç barışı en iyi sağlayan ülke oldu. İzlanda'nın arkasından sırasıyla Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Kanada, Singapur, Slovenya, Japonya, Çekya, İsviçre ve İrlanda geldi.