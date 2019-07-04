Korkutan ekonomik veri! Beton gibi duruş

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Nihat Özdemir, yurtiçi çimento satış fiyatının ton başına ortalama 35 euro ile yurtdışına kıyasla çok geride olduğunu belirterek, düşük fiyatın sektörün büyümesine ve finansmanların geri ödemesine olumsuz etkisinin olduğunu söyledi.

İÇ SATIŞLARDA YÜZDE 41 DÜŞÜŞ

TÇMB’nin düzenlediği değerlendirme toplantısında konuşan Özdemir çimento üretiminin ilk dört ayda baz etkisi ve ekonomideki ivme kaybı nedeniyle %33 gerilediğini belirterek, iç satışların %41 azaldığını kaydetti. Özdemir ayrıca yılın ilk yarısında çimento ihracatının %38 artarak 5.3 milyon ton, klinker ihracatının da %116 artarak 6 milyon ton olduğunu ifade etti.

KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs’ta yüzde 31.3 düşüşle 82,252 adet olmuştu. TÜİK'in son açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış göstererek 5 231 olmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %6,4 olarak gerçekleşmişti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı almıştı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %19 ile Eskişehir olmuştu. Yabancılara yapılan konut satışları ise Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artarak 3,925 adet olmuştu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77..021 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7 oranında azalarak 77 021 olmuştu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 732 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşmişti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,7 olmuştu. Ankara 7 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Ankara'yı 4 829 konut satışı ile Antalya izlemişti. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan olmuştu.

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