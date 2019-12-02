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Kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat, TEB, İş Bankası faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları değişiklikler sonrasında vatandaşların ana gündem konuları arasında yer almaya başladı.

11:36 -
Haberler Ekonomi
Kredi faiz oranları: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranı ne kadar?

Bankalar arasındaki faiz oranı değişimleri nedeniyle geri ödenecek tutarlar da farklılık gösteriyor. İşte 2019 araç, ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
Tüketici kredisi: % 1,25
Taşıt kredisi: 1.19

VAKIFBANK

Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: %1,25
Taşıt kredisi: 1.17

HALKBANK

Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: % 1,39
Taşıt kredisi: 1.19

TEB

İhtiyaç kredisi: %0.98
Konut kredisi: % 0.99
Taşıt kredisi: 2.65

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,55
Konut kredisi: % 1.05
Taşıt kredisi: 1.13

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1,14
Konut Kredisi: % 1,06
Taşıt kredisi: 1.1

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