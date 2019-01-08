Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırmasında faiz oranları belli oldu

Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 olacak. Hali hazırda ihtiyaç kredisi çekmek için Ziraat Bankası 24 aya yüzde 2.35 faiz istiyordu. Kredi Kartı Kredisi Türkiye'de gündem oldu.

Kredi kartı borçluları için oluşturulan paketin ismi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi’ olarak açıklandı. BDDK verilerine göre Türkiye’deki kredi kartı borcu tutarı 2018 sonu itibariyle 103.4 milyar TL

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır.

Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

31 ARALIK 2018’E KADAR OLAN BORÇLAR KAPSAMDA

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir. Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir.”

‘2 AY ÖNCE DIŞ YAPILANDIRMALAR SEYREKLEŞTİ’

Bazı özel bankalar da, geçtiğimiz aylara kadar ‘dış borç yapılandırması’ adı altında, müşterilerinin başka bankalara olan ‘kredi kartı ve nakit avans’ borçları için ‘yapılandırma kredisi’ veriyordu. Ancak sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre 2 ay evvel bankalar bu uygulamayı seyrekleştirdi. Sozcu.com.tr’ye konuşan özel bir banka çalışanı, “Şu anda bir müşteri ‘Başka bankaya kredi kartı borcum var ve ödemekte güçlük çekiyorum’ diyerek kredi talebinde bulunursa, cevabı yüzde 99 olumsuz olur” diye konuştu.