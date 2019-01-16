Kriz bütçe açığını patlattı

65.9 milyar lirada kalacağı düşünülen bütçe açığı, seçim ekonomisi ile artan kur ve faizlerin etkisiyle 6.7 milyar lira birden arttı. 2017’de bütçe 47.8 milyar açık vermişti.

Yılın ilk yarısında seçim ekonomisi, ikinci yarısında ise kur ve faiz artışlarının yol açtığı ekonomik krizin etkisinde kalan 2018 yılı bütçesi rekor açıkla sonuçlandı. Bütçe açığı 2018'de önceki yıla göre yüzde 52 oranında artarak 72 milyar 615 milyon lirayla rekor kırdı. Açığın çok daha büyük boyutlara ulaşmasını vergi afları ile bedelli askerlikten gelen bir defalık gelirler önledi.

6.7 MİLYARLIK SAPMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı bütçe gerçekleşme verilerini açıkladı. Resmi verilere göre, yılın başında 696.8 milyar lira beklenen bütçe gelirleri vergi aflarının etkisiyle yüzde 8.7 artarak 757 milyar 834 milyon liraya; 762.7 milyar lira olması öngörülen bütçe giderleri ise yüzde 8.8 artarak 830 milyar 450 milyon liraya çıktı. Böylece yılın başında 65.9 milyar lirada kalacağı düşünülen bütçe açığı 6.7 milyar lira birden artarak 72 milyar 615 milyon liraya çıktı. Türkiye bütçesi 2017 yılını ise 47.8 milyar lira açıkla kapatmıştı. Böylece bütçe açığındaki yıllık artış yüzde 52'ye ulaşmış oldu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, son dönemde vergi, sigorta primi ve devlet alacakları için birbiri ardına çıkarılan 3 ayrı af düzenlemesinden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 53.3 milyar lira para toplandı. Bu gelirler bütçe için “bir defalık gelir” anlamına geldiği için bütçe finansmanındaki riskleri de işaret ediyor.

FAİZE 74 MİLYAR LİRA

Ekonomik krizin bütçe üzerindeki en büyük etkisi faiz giderlerinde, seçimlerin etkisi ise cari transferlerde görüldü. Türkiye, devletin yaptığı borçlanmalar nedeniyle 2017'de faize 56.7 milyar lira ödemişti. 2018'de faiz giderleri adeta uçtu, bir önceki yıla göre 17.2 milyar lira birden artarak 73 milyar 961 milyona fırladı. Devletin faiz giderlerinde yüzde 30.4'lük artış oluştu.

Albayrak: Bütçe hedefini tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 yılı sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72.6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk” dedi.