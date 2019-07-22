Marmaray’da garip sabah

Bu sabah Marmaray’ı kullanmak isteyen İstanbullular enteresan anonslarla karşılaştı. İstasyon görevlileri teknik bir arıza olduğu bilgisini verdi. Saat 07:00 sularında Halkalı’dan Florya’ya gelen Marmaray treni Yenimahalle istasyonunda durdu. İstasyona gelindiğinde ‘istasyonu acil boşaltın’ anonsu yapıldı.

Bunun üzerine yolcular şaşkınlıkla karışık panikle istasyonu terk etmeye hazırlanırken bir süre istasyonda beklediler. Ardından vatmanın ‘anons doğru değildir’ açıklaması üzerine trene geri dönüldü.

Saat 07:40 sularında ise Gebze istikametinden Florya istasyonuna gelen trende ise yolcular trenden indirildi ve tren Gebze istikametine geri döndü. Yolcular indirilerek bir sonraki trene bindiler.

Marmaray yetkililerinden konuya ilişkin detaylı açıklama bekleniyor.