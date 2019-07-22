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Marmaray’da garip sabah

Sürekli olarak yaşanan Marmaray teknik arızalarına bu sabah enteresan anonslar da eklendi. Yenimahalle'de 'istasyonu acil boşaltın' anonsu duyulurken, Florya durağında yolcular trenden indirildi. İstasyon görevlileri teknik arıza olduğu bilgisini verdi. Detaylı açıklama bekleniyor.

Sozcu.com.tr
08:17 -
Haberler Ekonomi
Marmaray’da garip sabah

Bu sabah Marmaray’ı kullanmak isteyen İstanbullular enteresan anonslarla karşılaştı. İstasyon görevlileri teknik bir arıza olduğu bilgisini verdi. Saat 07:00 sularında Halkalı’dan Florya’ya gelen Marmaray treni Yenimahalle istasyonunda durdu. İstasyona gelindiğinde ‘istasyonu acil boşaltın’ anonsu yapıldı.

Bunun üzerine yolcular şaşkınlıkla karışık panikle istasyonu terk etmeye hazırlanırken bir süre istasyonda beklediler. Ardından vatmanın ‘anons doğru değildir’ açıklaması üzerine trene geri dönüldü.

Saat 07:40 sularında ise Gebze istikametinden Florya istasyonuna gelen trende ise yolcular trenden indirildi ve tren Gebze istikametine geri döndü. Yolcular indirilerek bir sonraki trene bindiler.

Marmaray yetkililerinden konuya ilişkin detaylı açıklama bekleniyor.

Son güncelleme: android-time 08:18 22.07.2019
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