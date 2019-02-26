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Moody’s’den ‘negatif’ değerlendirme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif" açıklamasını yaptı. Tüketici kredilerinde vade geçen hafta 60 aya çıkarılmıştı.

07:11 -
Haberler Ekonomi
Moody’s’den ‘negatif’ değerlendirme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi büyümesini artırmaya yönelik tedbirlerin bankaların kredi notu için negatif olduğunu belirtti.

Moody’s dün akşam yayınladığı kredi görünümü raporunda kredi büyümesinin 2018’de düşmesinin ardından Türk bankalarının kredi vermeyi sürdürmek için artan baskı altında olduğu belirtildi.

Moody’s raporunda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 2 daralmasını, enflasyonun ise yüzde 17 olmasının beklendiği belirtildi.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 07:57 26.02.2019
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