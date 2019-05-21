Mücevher İhracatçıları Birliği, altının serbest dolaşımda olmasını bekliyor

Mücevher İhracatçıları Birliği, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte Türk limanlarına demirleyecek kruvaziyer gemilerindeki artışın, gerçekleştirilecek yasal bir düzenleme ile fırsata çevrilerek mücevher ihracatı adına itici bir güç olacağını öngörüyor.

“Altın, Para gibi Kullanılmalı”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

“Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un, Marmara ve Ege bölgelerinde kruvaziyer turizmine yönelik aktardığı hedefleri önemsiyoruz. Kurvaziyerlerle satın alma gücü yüksek, nitelikli turistlerin ülkemize gelmesi, iç piyasaya büyük katkı sağlayacak. Turist başına yapılan mevcut ortalama harcamanın artması ile mücevher sektörü hem iç piyasada hem de ihracattaki payını artıracak. Çünkü turistler için her ülke, belli başlı ürünleriyle öne çıkar. Örneğin Türkiye dendiği zaman turistlerin aklına halı, deri ve mücevher geliyor. Yapılacak yasal bir düzenleme ile turistlerin Türkiye'ye girişlerinde yanlarında 2 – 3 kilogram altın getirmeleri serbest bırakılarak hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlanabilir. Bugün için turistler, ülkemize diledikleri kadar döviz getirebiliyor ancak gümrüklerden birkaç gram altınla dahi geçemiyorsunuz. Altının serbest dolaşımda olmasıyla turistler, ülkemize girişte yanlarında getirdikleri altını beyan ederler, böylelikle her bir turistin ne kadar altınla ülkemize geldiği ve bunun ne kadarını alışverişte kullandığı da kayıt altına alınmış olur.”

“Dubai'yi Tahtından İndireceğiz”

“Türkiye, bugün için ciddi bir döviz baskısı yaşıyor. Altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla döviz baskısından kurtulabilir, ihracat miktarlarımızı katlayabiliriz” diyen Mustafa Kamar, “Ülke olarak ciddi bir mücevher üretimine sahibiz ancak yine de hiçbir şekilde üretimi olmayan ancak ticarette altın kullanan Dubai'nin yakaladığı seviyelere erişemiyoruz. Altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla birlikte mücevher ihracatında Dubai'yı tahtından indireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört ayda 1,082 milyar Dolar İhracat

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Nisan ayında 258,9 milyon dolar değerinde ihracata imza atarak, yılbaşından bu yana geçen 4 ayda toplam 1 milyar 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği

Bakanlar Kurulu kararı ile 2003 yılı Temmuz ayında İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan Mücevher İhracatçıları Birliği, kar amacı gütmeyen yedi birlikten biridir. Yaklaşık binden fazla şirketin üye olduğu Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlayarak Türkiye’nin mücevherat ihracatını arttırma ve üye kuruluşlarının uluslararası platformlarda menfaatlerini koruma amacıyla faaliyet gösteriyor. Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yürüttüğü çalışmalar arasında Türk mücevher ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtmak için seminerler, yarışmalar, fuar ve sergiler organize etmek, potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri ve çeşitli ülkelerden Türkiye’ye alım heyetleri düzenlemek yer alıyor. Uluslararası kanunlar ile ithalatçı ülkelerin ticaret yönetmeliklerindeki son düzenlemeleri takip edip üyelerini bilgilendirmek, hedef ülkelerde pazar araştırmaları yapmak, düzenli aralıklarla sektörün ihracat performansını raporlamak yine Mücevher İhracatçıları Birliği'nin görevleri arasında bulunuyor.