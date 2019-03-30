Mülteciler Kilis’i yuttu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) raporuna göre Kilis'teki mülteci sayısı 154 bine ulaşırken, bu ilde kayıtlı Türk vatandaşı sayısı 97 bin 745'e düştü. Kilis'in ardından Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki mülteci nüfusu yerli nüfusu zorluyor. Şanlıurfa'da 556 bin, İstanbul'da 555 bin, Hatay'da 461 bin, Gaziantep'te 493 bin, Adana'da 219 bin, Mersin'de 206 bin, İzmir'de 136 bin mülteci yaşıyor. TBB, mültecilerin belediye kaynaklarını hızla tükettiğini, bütçeden bu belediyelere yılda 2 milyardan fazla para gönderilmesi gerektiğini açıkladı.

NUFÜSUN 1.5 KATINI AŞTI

Raporda, belediyelere devlet bütçesinden yapılan maddi kaynak aktarımının belirlenmesinde her ildeki normal nüfusun dikkate alındığı, ancak aşırı düzeylere çıkan mülteci akını nedeniyle kaynak-harcama dengesinin olağanüstü bozulduğu belirtildi. Bütçeden aktarılacak kaynak için, yerli nüfusun yanı sıra mülteci nüfusunun da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

Rapordaki verilere göre, mülteci akının en fazla vurduğu illerin başında Kilis geliyor. Kendi nüfusu sadece 97 bin 745 olan Kilis'te, 130 bini şehrin çeşitli yerlerinde, 24 bin 656'sı da barınma merkezlerinde olmak üzere toplam 154 bini aşkın mülteci yaşıyor. Mültecilerle birlikte kentte yaşayanların sayısı 252 bin 402'ye çıkarken mülteciler, yerli nüfusun 1.5 katını aştı. Kentteki her 100 kişiden 39'u yerli halktan 61'i ise mültecilerden oluşuyor.

Şanlıurfa ve Hatay sırada

TBB'nin raporuna göre, 1 milyon 985 bin nüfuslu Şanlıurfa, 555 bin 987 kişiyle en fazla mültecinin yaşadığı il durumunda bulunuyor. Şanlıurfa'nın kendi nüfusu 2 milyona yaklaştığı için Kilis'te yaşanan mülteci yoğunluğu Şanlıurfa'da yaşanmasa da bu il de gelecek için ciddi risk taşıyor. Aynı şekilde 1 milyon 575 bin nüfuslu Hatay da ağırlamak zorunda kaldığı 461 bin 691 mülteci nedeniyle belediye hizmetlerinin finansmanında ciddi sorunlar yaşıyor. TBB raporu, mültecilerin en çok tercih ettiği iller sıralamasında Şanlıurfa'dan hemen sonra İstanbul'un geldiğini de ortaya koydu. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yarım milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

İkinci tercih İstanbul

TBB raporu, mültecilerin en çok tercih ettiği iller sıralamasında Şanlıurfa'dan hemen sonra İstanbul'un geldiğini ortaya koydu. 15 milyon nüfuslu mega kent İstanbul'a 555 bin 772 mülteci dağılmış durumda. Sıralamada 461 bin mülteciyle Hatay üçüncü, 403 bin mülteciyle Gaziantep dördüncü ve 219 bin mülteciyle Adana beşinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu Ankara'da 96 bin mülteci yaşarken, mültecilerin çok görüldüğü ilk 15 il sıralamasında Çanakkale 4 bin 761 mülteciyle son sırada bulunuyor.