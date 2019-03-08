Musk, Tesla CEO’luğundan da alınabilir

CNBC´de yer alan habere göre Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile yaşanan son gelişmelerin ardından Tesla CEO görevinden alınabilir.

SEC temsilcilerinin CNBC´ye yaptığı açıklamalara göre, Musk´ın 11 Mart´a kadar mahkemeye giderek SEC ile Eylül ayında varılan anlaşmayı ihlal ettiği iddialarına ilişkin ifade vermesi gerekiyor.

Musk, geçen haftalarda Twitter´dan yaptığı paylaşımda Tesla´nın bu yıl 500 bin kadar araç üreteceğini belirtmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da 500 bin aracın Tesla´nın yıllık üretim rakamı olduğu bilgisini vermişti. Fakat Musk´ın SEC ile vardığı anlaşmada SEC, Musk´ın Tesla yatırımcıları ve hisselerini etkileyecek herhangi bir paylaşım yapmasını yasaklıyor.

DHA

İLGİLİ HABER Musk'tan 'Angara' mesajı: En mükemmeli onlar