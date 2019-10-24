Otellere Konaklama Vergisi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak taslakta, Kurumlar Vergisi’nde indirim öngörülürken, “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında iki yeni vergi getiriliyor. Ayrıca taslakta yer alan başka bir düzenlemeye göre otellere Konaklama Vergisi getiriyor.

Konaklama vergisini otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

Konaklama Vergisi taslağı:

o Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor.

o Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar.

o Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli.

o Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

o Vergide istisna uygulanacak hizmetlerden;

o Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler,

o Öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler,

o Diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler.

DHA-SOZCU.COM.TR