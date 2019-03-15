Perakende Satış Endeksleri açıklandı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,5, otomotiv yakıtı satışları %4,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,6, otomotiv yakıtı satışları %7 arttı.

OTOMOTİV YAKITI SATIŞLARI % 5,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,5, otomotiv yakıtı satışları %5,3 arttı.