Piyasalarda Fed etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, Fed´in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve simetrik yüzde 2.0 enflasyon hedefi ile destekleyeceğini söylemiş, “İleride durumun gerektirmesi halinde, efektif alt sınır anlamına gelebilecek önlemler almak durumunda kalabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Dolar/TL saat 12:07 itibariyle 5.7037/5.7050'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

FED İLK KEZ FAİZ İNDİRİMİNDEN BAHSETTİ

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Nalbantlı, “Fed uzun zaman sonra ilk kez faiz indiriminden bahsetti o yüzden aşağı yönlü hareket ediyor.” dedi.

İLGİLİ HABER Dolar/TL ne kadar oldu? (05.06.2019)

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.5 gerileyerek Mart’tan bu yana en düşük seviyelere gerilerken, Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1.1 düşüşle dört ayın dip seviyesini gördü. ABD ile Çin ve Meksika arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.

Petrol, Cuma günü %3’ü aşan kayıplarını küresel ekonomik büyümenin ticaret savaşları nedeniyle ivme kaybedeceği endişesiyle dün de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı Cuma günü kapanışa kıyasla %1.4 kayıpla 61.12 dolara indi.