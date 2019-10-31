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Resmi Gazete’de yayımlandı! Ceza kesmeyen müfettişin belgesi iptal edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği olanlara yönelik değişikliğe gitti. Bundan sonra 1 yıl içerisinde ceza kesmeyen müfettişlerin belgeleri iptal edilecek. Bu karar ile birlikte ceza kesmeyen müfettişler ceza kesmeye başlayacak.

Sozcu.com.tr
08:06 -
Haberler Ekonomi
Resmi Gazete’de yayımlandı! Ceza kesmeyen müfettişin belgesi iptal edilecek

İçişleri Bakanlığı Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre başvuruda istenen belgelerde bazı değişiklikler yapılırken mevcutta Fahri Trafik Müfettişi olanların bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlememeleri halinde belgeleri iptal edilecek.

BİR YIL İÇERİSİNDE CEZA KESMEYEN MÜFETTİŞİN BELGESİ İPTAL OLACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

İşte yayımlanan o karar:

Emniyet İçişleri Bakanlığı trafik
Son güncelleme: 08:37 31.10.2019
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