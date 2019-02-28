Samsunlu pazarcılardan tanzim isyanı

Samsun’un 7 noktasında dün tanzim satış çadırları açıldı. Yağan yağmura ve soğuk havaya aldırmadan tanzim çadırlarına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tanzim satış çadırlarında elma 3 TL, soğan 2 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, biber 6 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, nohut 5,5 TL, yeşil mercimek 4,5 TL’den satıldı.

PAZARCILARDA FİYAT İNDİRDİ

Tanzim satış çadırlarının açılmasından sonra, kent merkezinde sokak arasına kurulan pazar yerinde, fiyatlarda indirim yapıldı. Pazar esnafı kendilerinin de tanzim çadırlarındaki fiyatlara yakın satış yaptıklarını söyledi.

Pazarda; elma 3, soğan 3, biber 8, salatalık 5, patates 2, domates 2, salatalık 5 TL’den satıldı. Kendilerinin mağdur edildiğini dile getiren pazarcı Ahmet Akdeniz, “Biz de domatesi 2 liradan satıyoruz. Yalandan yere milleti kuyruğa sokuyorlar. Patates burada da aynı, 2 liraya da var 3 liraya da. Seçme şansınız yok, çürük çarık veriyorlar. Mazotu, benzini, gübreyi, ilacı indirsinler. Biz daha ucuza ürün satarız” dedi.

“BİZE DE TANZİME VERDİKLERİ FİYATA VERSİNLER”

Bir kilo patlıcandan sadece 50 kuruş kazandığını dile getiren pazarcı Mürteza Alper ise “İnsanların düşündüğü gibi karımız olmuyor. Madem tanzim çadırları kurdular, o zaman tanzime verdikleri fiyata bize de versinler. Onlar 2 liraya satabiliyorsa, ben de satayım. İnsanların ucuz alışveriş yapmasını biz de isteriz” diye konuştu.

Diğer taraftan tanzim çadırlarının açılmasıyla birlikte fiyatların pazar yerlerinde de düşmesi en çok vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, büyük market ve manavlarında fiyatları indirmesi gerektiğini söyledi.