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Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79,4 iken, Haziran ayında %7,5 oranında artarak 85,4 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %8,6, %8 ve %6,2 artarak 81,6, 79,1 ve 95,6 değerlerini aldı.

10:33 -
Haberler Ekonomi
Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında %3,7 oranında artarak 93,2 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %12 ve %4,2 artarak 82,1 ve 91,3 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise %2,4 azalarak 106,3 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 50,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49,8 iken, Haziran ayında %1,3 oranında artarak 50,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %3,9 artarak 63,6 değerini aldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %2,8 azalarak 37,3 oldu.

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