Öze güvenlik görevlileri, özel sektörde ya da kamuda yer alan banka, üniversite, şirketler, hastaneler vb alanlarda çalışmaktadırlar. Kamu kurumlarında kadrolu olarak görev alan özel güvenlik görevlileri özel sektörde de karımıza çıkmaktadır. Kurum ve kuruluşların emniyetinden mesul olan güvenliklerin bu görevi üstlenebilmeleri için belirli aşamalardan geçmeleri gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan özel güvenlik görevlileri her yıl periyodik şekilde belirlenen yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrasında başarılı olan kişilerden oluşmaktadır. Hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinin maaşları arasında da farklılıklar görülmektedir. Bunun yanı sıra özel güvenlik görevlisini silahlı ya da silahsız olması da aldığı maaşı etkilemektedir. Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri de silahsız özel güvenlik maşları hakkındadır. Peki, silahsız özel güvenlik maaşları ne kadardır? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntıların yer aldığı haberimiz…

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?

Özel güvenlik görevlilerinin maaşları 2019 yılı için ortalama olarak 2,500 TL’dir. Bu ücret ilden ile değiştiği gibi ve şirketten şirkete de (2,000-3,500 arasında) değişiklik gösterebilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kurumlar göre ortalama net maaşları aşağıdaki gibidir.

Banka: 3 bin 150 TL

Belediye: 2 bin 950 TL

3. Havaalanı: 2 bin 550 TL

Kadrolu maaşı: 3 bin 100 TL

Amerikan Hastanesi: 2 bin 650 TL

Acıbadem Hastanesi: 2 bin 650 TL

Devlet Hastaneleri: 3 bin 100 TL

Kamuda görev yapmakta olan özel güvenlik görevlilerinin başlangıç maaşlarının en düşük olanı 2 bin 650 TL’dir.

Özel bütçeli kurumlarda ise bu rakam 3 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Verilen bu maaşların yanında çalışan personelin evli ya da bekar olması gibi durumlar da maaşlara 150 – 200 TL’lik bir fark sağlayabilir.

İLGİLİ HABER Muhtar maaşları ne kadar?