‘Siyanür üç ay önce internette satılıyordu’

İstanbul’da Yetişkin Ailesi’nin toplu ölümünde siyanür etkisi kesinleşirken Antalya’da bugün Şimşek Ailesi’nin toplu ölümünde de akıllara siyanür tehlikesi geldi. Bugün sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan ikisi çocuk dört kişi ölü bulundu.

Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek Ailesi’nin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren üç polis memuru ile üç sağlık görevlisi de kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Toplu ölümlerden sonra ortaya çıkan siyanür şüphesi gözleri yeniden bu zehre çevirdi. Siyanürün Türkiye’de imal edilmediğini ve bireysel satışının yasak olduğunu belirten Türkiye Kimya Mühendisleri Odası üyesi Prof. Dr. Neşet Kadırgan internetten satış için uyarılarda bulundu.

‘ÜÇ AY ÖNCE İNTERNETTE SATIŞI VARDI’

İzmir’de geçtiğimiz mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan’ın anne ve babasını öldürmesinin ardından siyanürle ilgili çalışmalara başladığını anlatan Kadırgan, “Siyanür ‘güçlü zehirler’ grubunda değerlendirilir. Karbondioksit zehirlenmesine benzeyen bir özelliği var. Yönetmeliğe göre, siyanürün, laboratuvarlara ve firmalara satılması gerekir. Bireysel olarak satışı yasak. Ancak 3 ay öncesinde internette bile satışı vardı” diyor.

“SİYANÜR ÜLKEMİZDE İMAL EDİLMİYOR”

Kalkan’ın anne ve babasını öldürmesinin ardından internet üzerinden siyanür satışı yapan birçok firmanın bu uygulamadan vazgeçtiği öğrenilirken; Prof Dr. Neşet Kadırgan, Türkiye’de siyanür imal edilmediğini tamamının ithal edildiğini söyledi.

YÜZDE 90’I ALTIN MADENCİLİĞİNDE KULLANILIYOR

Kadırgan, öldürücü zehir etkisi olan kimyasalın yüzde 90’ının altın madenciliğinde, bir kısmının ise metal kaplamada kullanıldığını aktardı.

“FİRMALAR ÜZERİNDEN İZ SÜRÜLEBİLİR”

İthal ürün olduğu için ülkemize girişinin ithalatçı firmalar üzerinden belirlenebileceği bilgisini veren Kadırgan, “Siyanür satan firmalardan iz sürerek, bireylere bu ürünü satanları tespit etmek mümkündür. Nasıl ki ‘saf etil alkolü’ herkes alamıyor. Bunun denetimi yapılıyorsa, siyanür için de ilgili bakanlıkların denetim yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.