Son dakika: Dolardaki hareketlenme devam ediyor!

Dolar/TL, TCMB’nin attığı adımlar ve yurtdışında TL swap faizinin artması nedeniyle 5.38 seviyesini gördü.

Bu sabaha 5.57 sevyelerinde başlayan Dolar/TL, ardından sert düşüşle 5.47’ye kadar çekilmişti. Kur daha sonra 5.50 civarındaki seyrini sürdürmüştü. TCMB’nin adımları ve yurtdışında Türk Lirası’nın sıkışması ile TL swap faizinin yükselmesinin ardından kur 5.38 seviyelerine geldi.

Cuma günü 5.46’da güne başlayıp akşam saatlerinde 5.84’ü test eden Dolar/TL kuru Merkez Bankası’nın açıkladığı bazı önlemlerin ardından yükselişini tersine çevirmişti.

ATILAN ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı. Dün Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adım atarak TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.