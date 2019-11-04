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Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 arttı. Baz etkisi ile tek hanede kalan enflasyonun Kasım ve Aralık ayında tekrar çift haneye çıkması bekleniyor. Ekim'de fiyatı en çok artan ürün yüzde 43.70 ile erkek kazağı olurken, fiyatı en çok düşen ürün yüzde 27.66 ile bir hafta ve daha uzun süreli yurt içi turlar oldu.

Sozcu.com.tr
10:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı!

TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Ekim 2019

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Son güncelleme: 10:14 04.11.2019
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