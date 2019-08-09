Son dakika… Türk-İş’ten eylem kararı

Habertürk’ün haberine göre; Türk-İş koordinasyon kurulu toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı eylem kararı aldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla iş yerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

GREV İHTİMALİ MASADA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 200 bin işçiyi ilgilendiren 2019 yılı Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili, “Masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız.” demişti.