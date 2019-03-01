Son dakika: Ziraat bankası kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını indirdiğini açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e indirmiştir. Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53’e indirmiştir” denildi.

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