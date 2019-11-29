Tabldotçu: Eskiden 350 gram et koyardık şimdi 100 gram

Hizmet sektörünün en önemli üreticileri arasında yer alan endüstriyel hazır yemek sanayicileri, gerek hammadde gerekse genel giderlerindeki artış sonrası fiyatlarını güncellemeye hazırlanıyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 2019 yılında ham madde, enerji ve diğer giderlerinin her ay açıklanan resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde olduğuna vurgu yaptı.

‘4 KAP YEMEK EN AZ 9 TL+KDV’

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, yemek sanayicileri olarak 2020 fiyatlarını güncellerken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre değil, ana girdilerini oluşturan hammadde, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlarını göz önüne almak zorunda olduklarını belirtti. Başkan Dönmez, “Bu durumda 2020 yılında 4 kap yemeği en az 9,00TL+KDV'den satmak durumundayız. Yemek sanayicileri olarak gerçek enflasyon ile tabela enflasyonu arasındaki makas nedeni ile müşterilerimizden anlayış bekliyoruz. Resmi enflasyon ne yazık ki bizim sektörümüzdeki artışı karşılamıyor” dedi.

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‘TOPLUM SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA’

Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerin ucuz fiyat vererek toplum sağlığı ile oynadıkları uyarısı da yaptı. Merdiven altı işletmelerin gıda kodeksine uygun olmayan mekanlarda, hijyen kurallarından uzak denetimsiz bir şekilde üretim yaptıklarına dikkat çeken Coşkun Dönmez, “Rekabeti de fiyat ile yaptıkları için hiçbir zaman sektörümüzün hak ettiği yatırımları yapmıyorlar. Zaten yapmaları da mümkün değil. Günün ekonomik ve siyasal şartlarından hızlı etkilendikleri için sektörümüzü temsil edemiyorlar. Fakat sonuçlar genellediği için, örneğin bankalar hazır yemek & catering firmalarını uzun zamandır riskli sektörler arasında görüyor. Dolayısıyla işine yatırım yapmak isteyen meslektaşlarımız, hiç hak etmedikleri uygulamalar ile karşı karşıya kalıyorlar. Bundan devletin de ciddi kayıpları var” dedi.

‘MENÜLERDE ET KALMADI’

Catering sektöründe geçmişte 350 gram ile dana haşlama verildiğini, 200 gramdan taskebabı yapıldığını, üstelik de bu yemeklerin haftada iki ya da üç kere menüde yer aldığını hatırlatan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, bugün ise tas kebabı ya da haşlama verilirken 100 gramların konuşulduğunu söyledi. Başkan Dönmez, yaşanan kalite sorunun çözümü için devletin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini, bunun yanı sıra sektörden hizmet alan firmaların merdiven altı işletmelerden alışveriş yapmaması gerektiğine vurgu yaptı. (İHA)