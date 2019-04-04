Tanzim satışlarda stok sorunu!

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan sebze-meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlanmıştı. İstanbul'un en yoğun tanzim satış noktalarından Aksaray ve Eminönü'nde tezgâhlara iki gündür sebze ve meyve gelmiyor. Eminönü'ndeki tanzim satış noktası tamamen kapalı durumda bulunuyor. Aksaray'daki tanzim satış noktası açık ancak sadece nohut ve mercimek satışı yapılıyor. Çadırın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar saatlerce ürünlerin gelmesini bekledi.

ANKARA'DAKİ GİBİ KALDIRILDI MI?

Seçimin ertesi günü Ankara'da tanzim satış noktalarının kaldırılması nedeniyle aynı uygulamanın İstanbul'da da mı yapıldığı sorusu akıllara geldi. Ancak tanzim görevlileri, ürünlerin zincir marketlere de dağıtılmaya başlaması nedeniyle dünden beri sebze meyve gelmediğini öğleden sonra gelmesini beklediklerini söylediler. Aksaray ve Eminönü'nde tezgâhların boş olmasına rağmen Mecidiyeköy'deki tanzim noktasında satışların normal bir şekilde devam ettiği görüldü. Mart ayında, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tanzim satış noktaları dışında zincir mağazalara da mal tedarik etmeye başlayacağı duyurulmuştu.

3 AYLIK SÖZLEŞME VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihinde “Tanzim satış hizmet alımı” ihalesine çıkmıştı. 3 aylık işi kapsayan ihaleyi, 7 milyon 932 bin 981 liralık teklifin sahibi İBB şirketlerinden Beltur kazandı. Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi 8 Mart 2019-5 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

Ayrıca Türkiye’nin önde gelen marketlerinde ve e-ptt tanzim de belli başlı ürünlerinin stoklarında bazı ürünler bulunuyor.

MARKETLER DE TANZİM SATIŞA UYMUŞTU

Tanzim satış noktalarının faaliyete geçmesinin ardından, Türkiye'nin önde gelen büyük marketlerinin de fiyatlarında indirime gitmişti. Marketlerde bazı ürünlerin fiyatları neredeyse tanzim satış seviyelerine gerilemişti. Daha sonra bu ürünlere ek olarak bazı bakliyat çeşitleri de eklenmişti.