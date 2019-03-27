THY’nin Katarlı şirkete satılacağı iddiaları Meclis gündemine taşındı!

THY’nin yüzde 49’unun Qatar Airways'e satılacağı iddiaları bu kez Meclis’in gündemine taşındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi.

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THY yönetimi tarafından yalanlanan ancak üst düzey devlet yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmadığını hatırlatan Türkkan, şu soruları yöneltti;

-Türkiye Varlık Fonu'na devredilen THY hisselerinin satın alımı için başta Katar sermayesi olmak üzere yabancı bir kuruluş ya da şirket tarafından herhangi bir görüşme gerçekleşmiş midir?

-THY'nin özelleştirilmesine yönelik herhangi bir takvim belirlenmiş midir?

-THY'nin halka arz edilen yüzde 51'lik hisselerinin alım satımlarına yönelik herhangi bir takip işlemi yapılmakta mıdır?

-Yabancı yatırımcıların elinde doğrudan ya da dolaylı olarak bulunan THY hisselerinin toplamı yüzde kaçtır?

-THY ile Qatar Airways arasında herhangi bir operasyonel ortaklık bulunmakta mıdır?

-Türk Hava Yolları'na ait bir müşteri sadakat ve ayrıcalık programı olan Miles and Smiles adlı uygulamaya katılmak isteyen bankalar için hangi kriterler aranmaktadır?

-THY'nin satışına yönelik iddiaların olduğu bir dönemde QNB Finansbank (Qatar National Bank)'ın Miles and Smiles programına katılması stratejik olarak nasıl açıklanabilir?

-Türk Hava Yolları, operasyon merkezini Atatürk Havalimanı’ndan büyüme için kurgulanmış olan İstanbul Havalimanı'na taşımaktadır. Qatar Airways ise Katar'a yönelik ambargolar nedeniyle uçuşları için yeni bir merkez üssü aramaktadır ve yeni yapılan İstanbul Havalimanı Katarlı şirketin dikkatini çekmektedir. Bu konu hakkında iki şirket arasında herhangi bir görüşme gerçekleştirilmiş midir?