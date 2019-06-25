THY’nin Mayıs ayı yolcu sayısı azaldı

THY’nin Mayıs ayı ve Ocak-Mayıs dönemine ilişkin KAP’a bildirdiği trafik sonuçları şu şekilde:
* Yolcu sayısı Mayıs’ta %4.5 azalışla 5.9 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda %9.6, dış hatlarda %0.7 azaldı
* Yolcu doluluk oranı Mayıs’ta 1.2 puan düşüşle %77.5 oldu
* Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs’ta %5.1 arttı; dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısı %7.4 azaldı
* Ücretli Yolcu km (ÜYK) Mayıs’ta %0.3 düşüşle 12.1 milyar oldu; iç hatlarda %8 azaldı, dış hatlarda %0.9 arttı
* Yolcu sayısı Ocak-Mayıs’ta %2.8 azalışla 28.5 milyon oldu; yolcu sayısı iç hatlarda %7.3 azaldı, dış hatlarda %1 arttı
* Yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs’ta 0.6 puan azalışla %80.1 oldu
* Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak- Mayıs’ta %2.4 arttı; dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısı %0.9 azaldı
* Ücretli Yolcu km (ÜYK) Ocak-Mayıs’ta %0.2 azalışla 58.3 milyar oldu; iç hatlarda %6.3 düştü, dış hatlarda %0.8 arttı
* Uçak sayısı 2018 Mayıs ayı sonunda 327 iken 2019 Mayıs sonunda 336 oldu
REUTERS
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