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Trump yine Fed’e seslendi

Fed'in para politikası toplantısı yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump Fed üzerindeki baskıyı sürdürdü. Trupm faizleri indirmesi konusunda Fed'e sürekli çağrıda bulunuyor. Fed'in faiz toplantısı bu ayın sonunda yapılacak.

16:55 -
Haberler Ekonomi
Trump yine Fed’e seslendi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “hatalı” olduğunu belirterek Fed’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda New York Times yazarlarından Thomas Friedman’ın köşe yazısında kendisine yönelik iddiaları eleştirdi. Friedman’ın Rhode Island Valiliği’nin iyi iş çıkardığı iddiasına “ülkenin ekonomik başarısı ve Trump yönetiminin oluşturduğu toparlanma olmadan valiliğin başarısız olacağı” cevabını verdi.

Trump, yorumlarına şöyle devam etti:

“Fed’de devam eden hatalı uygulamalar sebebiyle ekonomik olarak bize denk olmayan ülkelere göre çok daha yüksek faiz ödüyoruz. Diğer bir deyişle, faiz masraflarımızın diğer ülkelere göre daha düşük olması gerekirken oldukça yüksek.”

DHA

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Son güncelleme: android-time 17:06 19.07.2019
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