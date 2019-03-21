Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi 59,4 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,3 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında %4 oranında artarak 78,3 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında %4,9 oranında artarak 78,6 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında %0,1 oranında azalarak 58,9 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu.
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