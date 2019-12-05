Türkiye’deki metro projeleri ne alemde?

İstanbul’daki metro inşaatları iki yıl önce ödenek yetersizliği dolayısıyla durdurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından kredi bularak duran çalışmaları yeniden başlattı. İmamoğlu “Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda” açıklamasının ardından CHP'li belediyelere kaynak konusunda engel çıkartılıyor tartışmasını başlatmıştı. Biz de İstanbul dışındaki büyük kentlerdeki bazı metro çalışmalarını inceledik. Ancak dikkat çeken bulgularla karşılaştık. Kocaeli, Bursa, Konya gibi şehirlerde metro çalışmalarını Bakanlık üstlenirken, tıpkı İstanbul gibi CHP tarafından yönetilen Mersin'de de kaynak krizi yaşanıyor.

KOCAELİ: METROYU BAKANLIK ÜSTLENDİ

Kocaeli'nde yer alan Gebze-Darıca OSB Metrosu'nun temeli 20 Ekim 2018'de atıldı. 5 milyar liralık maliyetiyle projeyi AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tek başına üstlendi. Ancak aradan geçen 1 yılda projede beklenen ilerleme sağlanamadı. 31 Mart seçimleri göreve gelen AKP'li başkan Tahir Büyükakın belediye üzerindeki yükü Ankara'ya devretti. 18 Ekim 2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Başkan Büyükakın, “Ulaştırma Bakanlığımıza devrettiğimiz bu projeyle Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını çok daha başka projelerde değerlendirmiş olacağız” dedi.

31 Mart Seçimleri öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye metro durak tabelaları yerleştirmiş ancak seçimlerden sonra ise bu tabelalar sökülmüştü.

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BURSA: ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YAPACAK

Bursaray Emek Hattı'nın Şehir Hastanesi'ne kadar ulaşmasını sağlayacak projesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Şehir hastanesine ulaşım için Emek metro hattı yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılacak. Proje 2020 yılı başında ihale edilecek. Hattın yapımının 1,5- 2 yıl sürmesi bekleniyor. Fizibilite çalışmalarının devam ettiği net bir maliyet rakamının henüz çıkmadığını öğrenildi.

MERSİN: KREDİ ARIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Mersin için önemli bir yatırım projesi olan Metro Projesi için 2020 yılında kazmayı vuracaklarını söyledi.

Metro hattının 28.6 kilometre uzunlukta olacağı, bunun 7 buçuk kilometresi zemin üstü metro, 13.4 kilometresinin yeraltı raylı sistemi ve 7.7 kilometresinin de tramvay şeklinde planlanacağı öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ayrıca Üniversite Hastanesine ve Üniversite güzergahında bir tramvay hattı daha planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, metro ve tramvay çalışmaları için kredi arayışlarının yurtdışından olacağını açıklamıştı. Başkan Seçer, “Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz” demişti.

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KONYA: 2015 YILINDA LANSMANI YAPILDI YAKINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK!

Konya'da 2004 yerel seçimlerinde AKP'den Belediye Başkanı seçilen Tahir Akyürek'in Metro vaad etmişti. 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu metro projesinin tanıtımını lansmanını yapmıştı. Metro projesinin ihalesini geçtiğimiz Eylül ayında yapıldı. İhaleyi 1 milyar 196 milyon bin 923 Euro, 29 cent’lik teklifle China CMC-Taşyapı İnşaat ortaklığı kazandı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından finanse edilen metro projesinde çalışmaların yakında başlayacağını duyurmuştu.