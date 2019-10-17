Varlık Fonu Genel Müdürü: Varlık Fonu’nu ailem de anlamadı

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) bağımsız denetim raporları, kurulduğu 2016 yılından bu yana ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu.

2016 ve 2017 yılı denetim raporlarının tartışıldığı komisyonda 2018 yılı raporları da istendi. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2018 yılı denetim raporlarını da kasım ayına kadar Meclis'e getireceklerini belirtirken MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, TVF'nin bir kamu kurumu olduğunu, bu nedenle denetimin bağımsız kurumlarca değil kamu adına denetim yapan Sayıştay tarafından yapılması gerektiğini, bu konuda adım atılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Geçen yılın ekim ayından bu yana sürekli ertelenen TVF'nin denetim raporlarını TBMM'ye sunumu nihayet dün yapıldı. Sunumu Sönmez ve teknik ekibi gerçekleştirdi. Ancak CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, TVF faaliyetlerinin genel müdür değil, karar alıcı konumda bulunan dönemin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yeni yönetim kurulu başkan vekili Berat Albayrak ve kurul üyelerinin sunması gerektiğini söyledi.

Genel Müdür Sönmez, TVF'yi ailesi dahil bir çok kişinin henüz anlayamadığını belirtirken milletvekillerine TVF'yi “TVF banka değildir, hazine değildir, merkez bankası değildir, özelleştirme idaresi değildir” diyerek anlatmaya çalıştı.