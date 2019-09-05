Yapılaşma Salda Gölü’nün sonu olur

Önceki gün bizzat Sayın Emine Erdoğan'ın yerinde gidip gördüğü ve bir pelikanla poz vererek, “Projeyi gördüm, çok mutmain oldum” dediği Salda Gölü'ndeydim. Bu göl neden bu kadar değerli? Çevreciler neden millet bahçesi projesine karşı? Salda'da bugünkü durum ne? Yöre halkı ne düşünüyor? Tüm bunları yerinde gördüm, bizzat fotoğrafladım.

Eski bir eğitimci olan ve yeni seçilen Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'le de projenin ayrıntılarını konuştum. Şenel, projenin tüm çizimlerini mimar olmam nedeniyle bana teslim etti. İşte SÖZCÜ'ye özel Salda Gölü'ndeki millet bahçesi projesinin ayrıntıları…

Neden bu kadar değerli?

Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde bir krater gölü olan Salda, 184 metreyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri. 2 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen gölde, 110 kuş türü ve gölde özel yetişen sayısız endemik bitki ve 3 balık türü var. Sığırkuyruğunun iki çeşidi sadece burada yetişiyor, nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin de yaşam alanı. Tuzsuz ve alkali suyuyla göl, kile benzer, bembeyaz bir kuma, turkuaz rengi bir görünüme sahip. Bu nedenle “Saldivler” yani “Türkiye'nin Maldivleri” olarak anılıyor. Rengine aldanmayın, kumu son derece sert ve kesici. Zira göl dünya üzerinde Mars yüzeyine benzer özellikler gösteren iki noktadan biri (Bir diğeri Kanada'da). Gölün, Mars'a benzer kayaç yapısı, kızıl gezegende yaşamın izlerini çözmek için önemli ipuçları barındırıyor. Doç. Dr. Nurgül Balcı ve ekibi Salda Gölü'nde bu ipuçlarını araştırıyor. Son olarak, Salda Gölü bugünkü haliyle Türkiye'nin en temiz, dünyanın ise beşinci en temiz gölü ve ancak yapılaşmaya açılmazsa bu özelliğini koruyabilir.

‘Direneceğiz, çıkmayacağız‘

– Şu anda biz Salda Gölü kenarında belediye halk plajı olarak hizmet veren yerdeyiz. Burayı kim, ne zaman almış belediye için?

27 yıl önce Milli Emlak'tan dönemin belediyesine ücretsiz olarak tahsis edilmiş bu bölge. Burada gördüğünüz bütün bu ağaçlar da belediye tarafından dikilmiş yıllar içinde. Gölün çevresi 43 bin kilometrekare. Kimi köy muhtarlığı, kimi özel idare tarafından işletilen birkaç plaj var kıyılarında; Doğanbaba, Beyaz Adalar gibi… Bizim bulunduğumuz halk plajı, 21 bin metrekarelik bir alan. Belediye o günden beri burayı çalıştırıyor. İçinde kamp alanları, küçük bir kafeterya, arka tarafta da duş ve tuvalet alanları var. Fakat kalıcı bir yapı yok, görüyorsunuz.

– Ne süre ile belediyeye verilmiş bu alan? Millet bahçesi olarak planlanan da burası değil mi?

Tahsis anlaşmasında bir süre yok. Sadece üzerine bir yapı yapmamak kaydı var. Evet, tam burası. 31 Mart'ta biz seçildik, 1 ay sonra dediler ki “Biz buraya millet bahçesi yapacağız, burayı terk edin.” Mayıs ayında turizm sezonu başladı, “Biz nereyi terk edelim? Hem neden bizi buradan çıkartıyorsunuz” dedik. Çıkmayacağımızı belirttik.

– Onlar da size ceza kestiler…

63 bin TL. Biz de dedik ki “Belediye 27 yılda 10 bin ağaç dikti. 2.5 milyon masraf etmiş. Kesin 63 bin lirasını üstünü verin bana.” Direneceğiz Özlem Hanım, çıkmayacağız buradan.

– Neden?

Salda Gölü, Türkiye ve dünya kamuoyuna mal olmuş bir yer. Sadece benim ilçe belediyeme bırakılamayacak kadar da ciddi bir konu. Burada arazisi olan 5 vatandaşımız dava açtı. Avukat grupları konuyu takip ediyor. Saadet Partisi bir heyetle geldi, gördü, bizden de bilgi aldılar. Çevreciler, bilim insanları kampanyalar başlattı. Burada başlayacak bir yapılaşma buranın sonu olur. Ayder ve Uzungöl'de yaşadığımız gibi…

Kapalı kapılar ardında millet bahçesi ihalesi

– Çevre ve Şehircilik Bakanı ısrarla “Yapılaşma yok” diyor…

Biz burada Burdur, Antalya, Denizli, Muğla milletvekilleri ile birlikte bir basın açıklaması yaptık, bunları anlattık. Bu planlar kamuoyunda tepki çekince Bakan dedi ki: “İlk 300 metreye bir şey yapmayacağız…” Ama durum tam tersi. Size teslim ettiğim projelerde de görünüyor, hem de her iki sit bölgesinde de var. Kıyı kenar şeridinden 50 metre yukarısı birinci sit, bir 50 metre daha yukarısı ikinci sit bölgesi… Bizzat Çevre Bakanlığı tarafından karar verilmiş sitler bunlar. Birinci sitte yürüyüş yolları, oturma alanları konmuş. İkinci sitte ise bungalov evler var. Asansörler, klimalı sağlık yapıları, betonarme binalar var. Aynı projede kafeterya, mescit, tuvalet bulunuyor. Hatta bazı kısımlara da kentsel dönüşüm alanları konulmuş.

– Bu millet bahçesi projesinin ihalesi de yapıldı değil mi?

Yapıldı ama nasıl? Salda ihalesi planlar onaylanmadan yapıldı. Bizim milletvekilimizi bile içeri almadılar. Her şey gizli kapaklı, açık bir şey yok. “Ben yaptım, oldu” diyorlar! 7 firma katıldı, bunlardan ikisi Enam İnşaat ve İzbay İnşaat. Enam İnşaat, Ankara'da Melih Gökçek döneminde gündeme gelen ve sayısız ihale alan bir firma. İzbay İnşaat'ın ise merkezi Siirt'teymiş. Benim son duyduğum da şu; burası Suudlara söz verilmiş. İşin tuhafı, gölü korumak için burası Özel Çevre Koruma içine alındı, üç kişilik bir heyet kurdular, benim ilçemde çivi bile çakamıyoruz ama Salda'yı koruyamıyoruz. Hatta ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı bile vermişler…

– “CHP'li belediye başkanı projeyi destekliyor” haberi çıktı…

O ben değilim. Benden önceki başkan Nuri Özbek. Ön seçimden çıkmadı, aday olamayınca da gitti AKP için çalıştı. Söz ettiğiniz açıklamaları da o yaptı maalesef…

ÇOBAN DA DERTLİ: Her şeyimizi kaybederiz

Yeşilova İlçesi'ne bağlı Salda Gölü çevresinde 4 adet plaj alanı bulunuyor. Adı plaj ama aslında sadece göle girenler değil, piknik yapmak isteyen, çamur banyosu için gelen, ya da sadece gün batımını izleyenler de var.

Beyaz Adalar Plajı en turistik olanı, günde 3000 araç giriyor.

Otopark geliri, ufak tefek atıştırmalıkların satışı; bu paraların tümü Özel İdare'ye yani Valiliğe gidiyor.

Halk plajının geliri de Yeşilova Belediyesi'ne ait.

Geçmiş dönemde zarar eden plaj, Mümtaz Şenel'in başkan olmasıyla profesyonel anlamda yönetilmeye başlanmış.

Şenel, üniversite mezunu ve bölgeden olan genç bir ekibi yönetici olarak getirmiş.

Tüm satışlar barkod sistemine bağlanmış, her kalem makbuzlu.

Bin lira kazanılan plajdan, son 4 ayda 400 bin lira gelir girmiş Yeşilova Belediyesi'ne.

Ancak Başkan Şenel'in asıl derdi gölü korumak.

Belediyeye ait hiçbir kalıcı yapı yok. Göl çevresinde gece konaklama yapılacak tesis de yok. Sadece doğa sever kampçılar var…

Ben gölde çekim yaparken, bir de keçi sürüsüne rastladım. Köy çevresindeki 5 köyden birinden gelmişti çoban; Erdinç Çevik.

“Burası sosyal medya yüzünden bir anda ünlü oldu” diye anlattı Erdinç, “Eğer böyle devam ederse biz her şeyimizi kaybederiz, buranın doğal dengesi alt üst olur…”