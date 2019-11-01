Yeşil kart nasıl çıkarılır?

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar devletin sağlamı olduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için yeşil kart almaları gerekmektedir. Milyonlarca vatandaş da özellikle son günlerde yeşil kart alımı hakkında internet üzerinden çeşitli aramalar yaparak daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Yeşil kart alabilmek için aranan bazı şartlar vardır ve vatandaşların bu şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki, gerekli şartlar sağlanıyorsa yeşil kar nasıl çıkarılır? Aranan şartlar nelerdir? İşte bazı vatandaşlar için hayati önem taşıyan yeşil kart ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabileceğiniz en güncel ve detaylı haberimiz…

YEŞİL KART NASIL ÇIKARILIR?

Vatandaşların yeşil kart alabilmeleri için öncelikle gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi için gerekli başvurular ikamet ettiğiniz bölgedeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılmaktadır. Gelir testi sonuçlandıktan sonra da yeşil kart başvurusu için yine bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) uğramanız gerekmektedir.

YEŞİL KART ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Yeşil kart açtırmak için gerekli şartlar;

-Hane halkındaki insanların gelirinin kişi başı ortalaması net asgari ücretin 1/3'ünün altında olması gerekmektedir.

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeşil kart için aranan diğer şart ise başvuru yapan kişinin emekli olmaması, herhangi bir kapsamda sigortalı olmaması, vergi ya da çiftçilik kaydının olmamasıdır.

Belirtilen bu şartlarını sağlamanız durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)tarafından 60/C-1 yani eski adıyla yeşil kartlı olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) tesciliniz olacaktır.

Eğer yeşil kart için gelir testi yaptırdıysanız ve gelir testinde ortama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünün üzerinde ise bu durumda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeniz için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeniz gerekmektedir. GSS primi 2019 yılında aylık olarak 76,74 TL'dir.