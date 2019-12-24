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Son dakika: Yurt dışından getirilen cihazlardan ek ücret alınacak

Resmi Gazete bu sabah yine şaşırtmadı. Yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutularına ek bandrol ücreti düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sozcu.com.tr
08:25 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Yurt dışından getirilen cihazlardan ek ücret alınacak

Ticaret yapma amacıyla yurt dışından getirilen televizyonlar, radyolar, videolar, set üstü medya kutuları, cep telefonu  ve tablet bilgisayarlara ek bandol ücreti getirildi.

TELEVİZYON

Buna göre 51 ekrana kadar televizyonlara ek 10 euro, 52-67 ekran arası ek 16 euro, 68-85 ekran arası ek 22 euro, 86-116 ekran arası ek 34 euro, 117-148 ekran arası 40 euro, 148 ekrandan yukarısından 80 euro bandrol ücreti alınacak.

Radyolarda ise cep tipi, 1 euro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörlerden 1 euro, oto radyo alıcılarından 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 euro ücret alınacak. Video cihazlardan ise 18 euro alınacak.

İthal Cep telefonlarından ise 20 euro bandrol ücreti alınacak.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 08:32 24.12.2019
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