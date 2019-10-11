Zeytinoğlu işçileri: 4 aydır maaş alamıyoruz

TMSF tarafından 2009 yılında Zeytinoğlu grup şirketlerine el konulmuş, bu süre zarfında işletmeler çalışmaya devam etmiş ancak şirketlerin finansal yapısı daha da bozulmuştu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında şirketleri Zeytinoğlu grubuna iade edilmiş ancak şirketin içinde bulunduğu borç nedeniyle faaliyetlerini devam ettirememişti. Zeytinoğlu bünyesinde çalışan yaklaşık 500 kişi 4 aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle 1 aydır çeşitli eylemler gerçekleştiriyorlar. Eskişehir Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine'de çalışan yaklaşık 500 işçi, maaşlarının ödenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kabine üyesi bakanlara durumlarını anlatan mektup gönderdiler.

‘BABALAR İŞSİZ ÇOCUKLAR AÇ'

Geçtiğimiz ay Vilayet binası yanında eylem gerçekleştiren Zeytinoğlu bünyesinde çalışan işçiler yine geçtiğimiz günlerde AKP binası ve İstanbul TMSF binası önünde basın açıklamaları yapmışlardı. İşçiler son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki bakanlara durumlarını anlatan mektup gönderme eylemi gerçekleştirdiler. Merkez Postane önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, ‘fabrikalar kapanmasın, krize sokanlar hesap versin' yazılı pankart açarak, ‘babalar işsiz çocuklar aç', ‘işçiler burada devlet nerede?', ‘iş, ekmek yoksa özgürlükte yok', ‘işçiyiz, haklıyız, kazanacağız' şeklinde sloganlar attılar.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı, verdikleri mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Sendikamız üyesi işçiler 4 aydır ücret alamıyor. Ayrıca bu işletmelerde Eylül ayı başından itibaren üretim faaliyeti durdu.

Yaklaşık 500 işçi aileleriyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bugün de işçilerin mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyeleri bakanlara yazılı olarak ileteceğiz. İşçilerin imzasını taşıyan mektuplarımızı postaneden yolluyoruz. Sorunun çözümü için adım atmalarını bekliyoruz. İşçilerin yaşadığı sorunun sorumlusu biz değiliz. Sorunu işçiler yaratmadı. Ama mağdur olan işçileriz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. 500 işçi ve ailelerinin mağduriyeti artık son bulmalıdır” dedi.

Başkan Arı, sorunlarının çözülmemesi halinde önümüzdeki günlerde fabrikayı işgal ve Ankara'ya yürüyüş eylemleri gerçekleştireceklerini söyledi.