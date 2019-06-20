Avcılar’dan İzmir’e yeni proje

Avcılar İnşaat, kuruluşunun 30. yılında 925 milyon lira yatırımla 3 tane proje hayata geçirecek. İlk proje Avcılar Exclusive Bayraklı, İzmir’in iş merkezi Bayraklı’nın tam kalbinde yer alacak. Konut-Ofis-Alışveriş Merkezleri olarak tasarlanan proje, Avcılar Exclusive Tanıtım Ofisi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, bugüne kadar 788 bin metrekare alanda 4 bin 165 konut ve 647 iş yeri inşa ettiklerini hatırlatarak “İzmir’de kurulduk, İzmir’de büyüdük, bu şehre kalben bağlıyız, İzmir bizim yaşam sevincimiz. Kurucumuz ve onursal başkanımız Hikmet Avcı’nın çizdiği yolda modern yaşam alanları oluşturmak tek hedefimiz. Tüm projelerimizi, yatırımcımıza yüzde 200 oranında kazanç sağlayan ‘Modernizmin Mimarı’ vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Avcılar Exclusive Bayraklı ise sadece yatırım açısından kazanç sağlamayacak, getirdiği yeniliklerle hayal ettiğininiz yaşamı da sunucak” dedi.

30. YILA ÖZEL FIRSATLAR

İdris Avcı, Avcılar ailesi olarak kuruluşlarının 30. yılını kutladıklarını ve bu nedenle 30. yıla özel peşin alımlarda yüzde 30 indirim fırsatını sunduklarını ifade etti. Ayrıca herkesin ofis ya da ev sahibi olabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerine dikkat çeken Avcı, şirket bünyesinde “72 ay vade ve sıfır faiz” imkanı da sunduklarını belirterek, “Dileyen müşterilerimiz de 0,98 faiz oranıyla 120 ay vade ile banka kredisi kullanabilecek” dedi.

YATAY MİMARİ

Bayraklı’nın gökdelenler bölgesi olmasına karşın, insanların gökdelenlerde yaşamın olumsuz yönlerini görmeleri nedeniyle bu tür yapılardan uzaklaştığını ifade eden Avcı “Biz de bu alana gökdelen yapabilirdik. Ancak yatırımcılarımızın sesine kulak verdik. 8 katlı yatay bir mimariyi tercih ettik. Bunu yaparken güvenliği en üst seviyede tuttuk. Zemininde kullanılan büyük çap ve derinlikte inşa edilen ve yük taşıma kapasitelerinin fazlalığı ile bilinen 97 fore kazık kullandık. Bu aslında 30 katlı bir kule için en güvenli inşaat modeli iken biz bunu sadece 8 katlı Avcılar Exclusive Bayraklı için kullandık. Exclusive Bayraklı, Türkiye’de yapı güvenliği en yüksek olan projelerden olacak” dedi.

Avcılar Exclusive Bayraklı’nın en önemli özelliklerinden birinin ofis ve ev konsepti olduğuna dikkat çeken Avcı, bunun yatırımcıya dünyanın en değerlisi olarak kabul gören “zamanı” kazandıracağını söyledi. Projenin Metro, İZBAN ve otobüs duraklarına, alışveriş merkezlerine, İzmir Adliyesi’ne, hastane ve eğitim kurumlarına çok yakın olduğunu belirten İdris Avcı “Aslında şehri ayağınıza getirdik. Buradan konut ve ofis sahibi olanlar, evinden çıkıp yürüme mesafesinde ofisine ulaşabilecek” dedi. Avcı şöyle devam etti: “İç mekanlarda ferahlık ve konfor ön planda tutuldu. Geniş mutfak, geniş balkonlar da yine projenin dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı. 500 konutun bile ihtiyacından fazla olan 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı oluşturuldu. Açık, kapalı yüzme havuzu, fitness, oyun salonu, restoran, kafeler, alışveriş alanları, hamam, sauna, maç izleme alanları, sinema ve dinlenme odaları bulunuyor. “Projede konut ya da ofis sahipleri değil misafirler dahi düşünüldü. Misafirlerin konaklayabileceği, kiralanabilen süit daireler olacak.”

ÖZ SERMAYE İLE ZAMANINDAN ÖNCE TESLİM

Avcılar ailesi olarak sadece inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve 30 yılı geride bıraktıklarını söyleyen İdris Avcı “Projelerimizi banka kredisi kullanmadan tamamen öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de bütün taahhütlerimizi söz verdiğimiz süreden önce yerine getiriyoruz” diye konuştu. İzmir’de konut sektöründe diğer büyük şehirlerde olduğu gibi çok fazla proje olmadığını, Avcılar Exclusive’in lokasyonuyla eşsiz olduğu belirten İdris Avcı, “Bu ortamda yapılabilecek en güzel yatırımın fırsatını sunuyoruz. Çünkü proje 5 yıldızlı, lokasyon 5 yıldızlı, yatırımcının kazancı da 5 yıldızlı” dedi.