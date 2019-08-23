Bodrum kaçak yapılaşma için tek yürek: Kayyum filan vız gelir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önceki gün Bodrum koylarında inceleme yaptı. İmara aykırı inşaatları tespit etmek için saha gezisi yapan Kurum yapılan incelemeler sonrası toplam 1611 konut ve 4 otelden oluşan 8 projenin inşaatının durdurulduğunu açıkladı. Tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 8 projenin mühürlenmesinin ardından Bodrum'da olağanüstü bir buluşma gerçekleştirildi.

KAFEDE BİRARAYA GELDİLER

Bodrum'da bir kafede gerçekleşen toplantıya; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanısıra Mimarlar Odası, Bodrum Kent Konseyi, TURMEPA, MUÇEP ve Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüler Derneği temsilcileri katıldı. Toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras süreçle ilgili bilgi verdi.

“KAYYUM FİLAN VIZ GELİR”

Bir katılımcının “Van, Diyarbakır ve Mardin'de olduğu gibi bizim belediyelerimize de bu işi yapabilmek adına kayyum tayin ederlerse durum ne olur?” şeklindeki soruya Başkan Osman Gürün “Artık bu işin dönüşü yok. Bu kadar oda ve STK temsilcileri yanımızdayken bize kayyum filan vız gelir, siz nasılsa bunun bekçisi olursunuz” diye yanıt verdi.

BODRUM'DA MİLAT: “DÖNÜLMEZ YOLA GİRDİK”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise göreve geldiklerinden bu güne kaçak yapılaşma ile mücadele ettiklerini belirterek “Mayıs ve Haziran aylarında kaçak yapılaşmalar azaldı. Çünkü önce tespit ettik, sonra mühürleyip yıkım kararı aldık. Önce böyle önemli bir karara imza atarak Bodrum'u korudukları için bakan, yardımcıları ve genel müdürlerine çok teşekkür ediyorum. 9 İnşaat bir aylık incelemeye alındı. Yasal olmayan ne yapıldıysa eski haline döndürülecek. Bundan mutluyum çünkü bizim çok önceleri başlattığımız mücadelemize bakan destek vermiş oldu. Yani biz haklı çıktık” dedi.

ÇALIŞMA SÜRERSE YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ

Aras “Ortada bakanlık emri olunca belediyemize de yetkilerini kullanabilme hakkı doğdu. Eskiden belediye olarak verdiğimiz karar için itiraz haklarını kullanıp işlerine devam ediyorlardı. Artık bu işin takipçisiyiz. İnşaatı durdurulan alanların tekrar geri kazanımı için sürekli takipte olacağız. Çalışmaları devam ettirdikleri an biz devreye gireceğiz” diye konuştu.

30 DÖNÜMLÜK DOLGU KALDIRILACAK

Başkan Aras sözlerini şöyle sürdürdü “Bakanlık kararında tüm yapılan yanlışlıklar düzeltilerek eski haline bir ay içinde getirilecek emri var. Bu demektir ki binlerce kamyonlarla 20 metre derinlikteki doldurulan deniz ile yaratılan 30 dönümlük dolgu alanı bu molozlardan temizlenerek eski haline getirilecek. Diğer haksız kazanımlar ortadan kaldırılacak. Artık bundan sonrası kolay”

“KRAL ÇIPLAK… NEDENSE BUNLARIN OLACAĞINDAN ŞÜPHELİYİZ”

Toplantıda konuşan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise “Verilen bir aylık sürenin doğrusunu isterseniz yasa dışı yapılanları kaldırmaları için mi yoksa bu süre içinde konuyu kılıfına ayarlayın diye mi verildi bilemiyoruz. Çünkü bu kadar kısa sürede orası eski haline getirilemez. Bodrum'un işgal altında olduğunu saat saat tespit ettik. Belgelerimizle kurumlara şikayetlerimiz dikkate alınmadı. O yaklaşık 30 dönümlük dolgu bir ayda nasıl kaldırılacak? Bize göre kral çıplak” dedi.

“BELEDİYE 4 MART’TA MÜHÜRLEMİŞTİ”

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüler Derneği Başkanı Sema Höcek ise “Olay 2006'da başlıyor. Kaçak yapılaşmalarla ilgili o dönemin Bodrum Belediyesi tespit ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alıp uygulamadı. Eğer bunlar yıkılsaydı durum bu hale gelmezdi. Her şey kağıt üzerinde kalmış. BESA da onlardan birisi. 4 Mart'ta belediye burayı mühürledi de ne oldu? Belediyelerin aldığı kararların sonuna kadar arkasındayız” dedi.

OKLUK KOYU NE OLDU?

TURMEPA Bodrum Temsilcisi Yaman Olgaç, genelde çocuklarla çalıştıklarını ve onlara bazı soruların yanıtını vermekte güçlük çektiklerini söyledi. Olgaç “Çocuklarımıza imar kirliliğini anlatamıyoruz. Kissebükü'nde yapılmak istenen tesislerin şu andaki turizm bakanına ait şirketin olduğunu söyleyemiyoruz. Bakan olunca bu işten vazgeçer diye düşündük ama vazgeçmedi nasıl diyebiliriz? Hele de Okluk Koyunda yapılan 12 metre yükseklikteki binaların yapıldığını ve bu sayede de doğanın katledildiğini, binaların yapım emrini Cumhurbaşkanının verdiğini hiç anlatamıyoruz. Gökova Körfezi'nde mavi tur teknelerinin en büyük ikmal merkezlerinin koya girişin yasaklanması nedeniyle kapatıldığını, hem teknelerin ve bu yer sahiplerinin mağdur olduklarını nasıl anlatmalıyız?” diye konuştu.

BODRUM İSTANBUL'UN BİR MAHALLESİ OLDU

Son olarak söz alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise süreçle ilgili “Belediyelerin yetkileri aşırı derecede kısıtlı. Örneğin 1/5000'lik planları kendileri hazırlayıp bize açıklattırıyorlar. Biz yapmadık ki açıklayalım diyoruz, senin görevin ilan etmek diyorlar. Mecburen ilan ediyor ilk karşı davayı da açan biz oluyoruz. Yerel mahkemede kazandığımız bu tür davalar gönderilen istinad mahkemelerinde bozuluyor. Yani elimiz kolumuz bağlı. Bodrum'daki bu otel durumları da aynı. Her şey anında tespit edilerek durdurulup davalar açıldı ama sonuç sıfır. Sürekli inşaat inşaat. Bodrum İstanbul'un bir mahallesi oldu” diye konuştu.

“YA ACIK Bİ NEFES ALALIM, DURUN GARİ”

“Alt yapıyı araştırmadan durmadan otel yapıyorlar” diyen Başkan Gürün “ Bodrum'da 63 bin 488 yatak var. Master planı olmadan bu kadar yatak kapasitesi neyi kaldırır? Biz hayır diyoruz onlar yapıyor. Ya acık bi durun gari de acık bi nefes alak” diye konuştu.