İstanbul Finans Merkezi’ne 5 yeni müteahhit

Yapımı yılan hikayesine dönen İstanbul Finans Merkezi projesindeki inşaatlar için 3.7 milyar lira + KDV değerinde üç yeni sözleşme imzalandı.

Konuyla ilgili olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bu akşam açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde 3328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi için Siyahkalem Mühendislik & Mustafa Ekşi İnşaat İş Ortaklığı ile KDV hariç 1 milyar 140 milyon liralık sözleşme imzalandı.

3328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi için ise Güryapı Restorasyon & Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı ile KDV Hariç 1 milyar 842 milyon liralık TL, 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi için ise ASL İnşaat ile KDV hariç 719 milyon lira bedel üzerinden sözleşme imzalandı.

VARLIK FONU ORTAK OLMUŞTU

Türkiye Varlık Fonu geçtiğimiz eylül ayında toplam 1.3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere toplam 1 milyar 670 milyon TL karşılığında devralmıştı. Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki 3 yüklenici firma ile anlaşma imzalayan Varlık Fonu, inşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleneceğini açıklamıştı.

YENİ MÜTEAHHİTLER

İstanbul Finans Merkezi’nin yapımında görev alan yeni müteahhitler hükümete yakınlığıyla dikkat çekiyor. Sözleşme imzalayan şirketlere işlerin “davet” usulü mü yoksa “teklif” usulü mü aldıkları bilinmiyor.

Anlaşma sağlanan ASL İnşaat‘ın sahibinin eski AKP milletvekili Abdülkadir Kart.

Siyahkalem Mühendislik ise bugüne kadar Emlak Konut, TOKİ ve devletten aldıkları ihalelerle biliniyor.

İstinye Park’ın ortakları arasında yer alan Yapı ve Yapı İnşaat ise son olarak AKP döneminde İstanbul’daki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde geliştirilecek projenin ihalesini davet usulü Astaş ile birlikte KİPTAŞ’tan almıştı.

Mustafa Ekşi İnşaat ise TOKİ ve Emlak Konut’un yanı sıra Millet Bahçesi projelerinde görev yapıyor. Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı ise bugüne kadar kamu kuruluşlarından aldığı çok sayıda ihale ile dikkat çekiyor.