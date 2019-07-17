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İstanbul’da ev alanlar zararda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

14:45 -
Haberler Emlak
İstanbul’da ev alanlar zararda

2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 1.57 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14.44 oranında azaldı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 0.46 ve 0.38 oranlarında artış, İzmir'de 0,11 oranında azalış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara'da sırasıyla yüzde 2.12 ve 0.41 oranlarında azalış, İzmir'de yüzde 0.60 oranında artış gösterdi. İstanbul’da Yeni Konutlar Fiyat Endeksi’nin yüzde 4.97 düşüş göstermesi dikkat çekti.

Son güncelleme: android-time 14:51 17.07.2019
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