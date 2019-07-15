15 Temmuz Demokrasi Şöleni

Türkiye 15 Temmuz 2016 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. TSK'nın silahları halka çevrildi, TSK'nın uçakları Cumhurbaşkanlığı'nı, Meclis'i, sokakları bombaladı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk sokağa döküldü ve egemenliğine, ülkesine, birliğine sahip çıktı. Binlerce kişi tankların önüne yattı, göğsünü kurşunlara siper etti. O gece devlet ve millet el birliği yaparak FETÖ'nün alçak darbesini püskürttü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülke FETÖ'cü hainlere direndi, o gece bir Türkiye destanı yazıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 251 vatansever şehit oldu, 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralandı.

İşte o Türkiye destanının yazıldığı 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkenin dört bir yanında etkinlikler düzenlenecek. Darbe girişimi gecesi şehit verdiğimiz vatandaşlarımızın mezarları ziyaret akınına uğrayacak.

İSTANBUL'DA DEV BULUŞMA

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 450'den fazlası yurt dışında olmak üzere toplam bin 500 civarında etkinlik gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.00'te Millet Camii'ndeki duaya katılacak. Daha sonra 14.00'te TBMM'de özel oturum yapılacak. Etkinliklerin merkezi ise İstanbul olacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin sembol merkezlerinden biri Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlarla saat 20:00'da buluşacak. Bugün sabah saat 06.00'dan yarın 06.00'ya kadar tüm otobüs ve metrobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak.