19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango İdaresi özel bir çekiliş düzenliyor. Zengin olmanın hayalini kuranlar kuponlarını hazırladılar ve Milli Piyango sonuçlarını bekliyorlar. MPİ sonuçları açıklanır açıklanamaz biletlerini sıralı tam listesini sizlerle paylaşacağız. MPİ sonuçları henüz açıklamış değil.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

ÖZELLEŞTİRME İDDİASI

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Milli Piyango özelleştirmesi için Londra merkezli Ernst&Young şirketine yetki verdiği iddia edildi.

Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haber Bloomberg HT'de yer aldı.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez Mayıs başında yaptığı açıklamada Milli Piyango'nun işletme hakkını İddaa formülüyle devredeceklerini belirtmiş, Haziran'da işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti.