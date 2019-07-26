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2 yıl sonra çöp koyacak yer bulamayacaklar

Her gün 2 bin ton çöp üreten 1 milyon 900 bin nüfuslu Kocaeli’nde, çöp depolama alanları doldu. Yalnızca 2 yıllık çöp depolama alanı kalan şehirde, Büyükşehir Belediyesi ormanlık alana katı atık bertaraf tesisi kurmak istemesine çevreciler sert tepki gösterdi. Yeni başkan Tahir Büyükakın projeyi iptal ederek, çevrecileri ve akademisyenleri çözüm için ortak çalışmaya davet etti.

Uğur ENÇ / Kocaeli
09:26 -
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2 yıl sonra çöp koyacak yer bulamayacaklar

1 milyon 906 bin 231 nüfuslu Kocaeli'nde her gün 2 bin ton çöp çıkıyor. Kocaeli'nde günlük kişi başına ortalama 1 kilo atık çıkıyor ve belediye iştiraki olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) çöp depolama işi yapıyor. Evsel atık bertaraf tesisi bulunmayan kentte geçtiğimiz yıl İzmit Umuttepe mevkiindeki ormanlık alanda katı atık bertaraf tesisi kurulması kararlaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi başına aldığı karar, çevreci muhalefetinin baskısı sonrasında iptal edildi.

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DEPOLAMA KAPASİTESİ YÜZDE 99'A ULAŞTI

31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Tahir Büyükakın belediye yetkililerine “Akademik odalarla birlikte çalışın” talimatı verdi. İptal edilen projeye karşı 2 ayrı grupta çalışma başlatıldı. İZAYDAŞ'ın depolama kapasitesi bugün itibariyle yüzde 99 seviyelerine ulaştı. Acil bir önlem alınmazsa 2 yıl içerisinde kentte çöp depolanacak alan bulunamayacak.

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