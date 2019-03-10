27 milyon harcandı yıkılması için de 20 milyon gerek

Millet İttifakı'nın Keçiören Belediye Başkan adayı Güçlü Şenel, “Türkiye'nin en yüksek kulesi” olması hedefiyle 2003 yılında temeli atılan ve 16 yıldır tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi için “Keçiören'e atılmış en büyük kazık” dedi. Şenel, mahkemenin, imara aykırılık engeline takılan kule için yıkım kararı verildiğini hatırlattı. A Şenel, belediye başkanı seçilmesi durumunda mahkeme kararı da dikkate alınarak kulenin kütüphane ve gök bilimleri merkezi yapılacağını söyledi.

YAPILMIŞ YIKMAYIZ

Keçiören eski Belediye Başkanı ve Keçiören AKP adayı Turgut Altınok tarafından yaptırılan ancak yıllardır atıl bekleyen kule için, Ankara Büyükşehir Belediyesi, imar planı değişikliğini reddetmişti. Kuleyle ilgili Keçiören'de referandum da yapılmış ve vatandaşların yüzde 76'sı kulenin yıkılmayıp, değerlendirilmesini istemişti. Güçlü Şenel, “Biz yapılmışa dokunmayız, yıkmayız. Ancak mahkeme kararı var ve bir çözüm gerekiyor. Biz orayı, kütüphane, gök bilimleri merkezi bilim yuvası yapacağız, başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi. Turgut Altınok döneminde yapımına başlanan kule seyir terası olarak tasarlanmış ve alt kısmında dükkanlar, üst katında ise restoran bölümü olması öngörülmüştü. AKP adayı Altıok, seçilmesi durumunda kule ile ilgili sorunlara çözüm bulacaklarını kuleyi 186 metreye yükseltip hizmete sunacaklarını açıkladı.