30 milyon liraya mal olan yol bir yılda üç kez çöktü

Kütahya'nın Emet ve Tavşanlı ilçelerini birbirine bağlayan ve bir yıl önce hizmete açılan yeni yol, 3'üncü kez çöktü. Yoğun yağışın etkisiyle çöken yolun 8 kilometresi ulaşıma kapatıldı ve trafik, eski yoldan verilmeye başlandı.

Bir yılda üç kez çöken yol 30 milyon liraya mal olmuştu. Yol yapımı öncesi bölge halkı ‘'Burası heyelan bölgesi'' diyerek uyarıda bulunmuştu. Hizmete yeni açılmasına rağmen yolun her kuvvetli yağış sonrası çökmesi halkın da tepkisine neden oldu. Bölge halkı daha önce “Burası heyelan bölgesi.

Yol güzergahını değiştirin” şeklinde uyarılarda bulundu. Ancak yol yapıldı ve hizmete açıldı. 1 yıl içerisinde bu kadar çökmenin meydana gelmesinde ise zeminin heyelana açık bulunması etkili oldu.