Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ablasını başından vurup, öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.

android-time 14:26
Haberler Gündem
Ablasını başından vurup, öldürdü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 553 Sokak’ta meydana geldi. Sinan G. evlerinde, evli ablası Suzan Keleş’i tabanca ile ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suzan Keleş’in öldüğü belirlendi. Ailesi, cinayeti Sinan G.’nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu.

resim2_7158518

Sinan G.’nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GEBZE (Kocaeli), (DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar